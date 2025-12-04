«Манчестер Юнайтед» сделал предложение в €28 млн за хавбека «Олимпиакоса»

Дата публикации: 04-12-2025 21:43

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение греческому «Олимпиакосу» о приобретении 18-летнего полузащитника Христоса Музакитиса. Как сообщает издание Goal со ссылкой на греческое издание Sport Time, сумма трансфера оценивается в € 28 млн. Это довольно серьезные деньги, учитывая молодой возраст игрока и его сравнительно небольшой опыт выступлений на высоком уровне.

По данным источника, «красные дьяволы» уже более года пристально следят за игрой талантливого хавбека и считают его одной из самых перспективных молодых звезд греческого футбола. В скаутских отчетах отмечается высокая техническая оснащенность Музакитиса, его умение действовать как на атаку, так и в отборе мяча, а также зрелое мышление на поле несмотря на столь юный возраст.

Интерес к Музакитису проявляет не только манкунианский клуб. Ранее в прессе появлялась информация о том, что на полузащитника также обратил внимание мадридский «Реал» и рассматривает возможность сделать собственное предложение по трансферу игрока в ближайшее трансферное окно. Таким образом, молодой грек уже сейчас оказывается в центре борьбы среди европейских топ-клубов.

В текущем сезоне Музакитис провёл 16 матчей за «Олимпиакос» во всех турнирах и успел отличиться двумя результативными передачами. Несмотря на отсутствие голов, аналитики отмечают его большую работу на поле и значительный вклад в командную игру. Действующий контракт полузащитника с греческим клубом рассчитан до лета 2029 года, что позволяет «Олимпиакосу» вести переговоры с потенциальными покупателями с выгодных для себя позиций.

По информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, в настоящий момент рыночная стоимость Христоса Музакитиса составляет € 15 млн. Однако предложение со стороны «Манчестер Юнайтед» более чем в полтора раза превышает эту сумму, что говорит о высоких ожиданиях английского клуба и уверенности в потенциале футболиста.