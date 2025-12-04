Ван Дейк высказал поддержку Салаху после серии неудачных матчей египтянина

Дата публикации: 04-12-2025 21:42

Один из лидеров обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил поддержку своему партнеру по команде, нападающему Мохамеду Салаху, на фоне непростого периода для египетского футболиста в текущем сезоне.

«Салах по-прежнему остается потрясающим игроком, и важно помнить, что его достижения за «Ливерпуль» – это результат огромного труда и таланта. Мы должны уважать всё, чего он уже добился в клубе, – подчеркнул ван Дейк. – Нам очень важно, чтобы Мохамед продолжал оставаться одним из наших лидеров. Я не испытываю никаких опасений по поводу его формы» – приводит слова ван Дейка аккаунт известного спортивного журналиста Фабрицио Романо в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 18 матчах за «Ливерпуль» во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав три результативные передачи своим партнерам. Несмотря на определённые трудности, египтянин продолжает приносить пользу команде, участвуя в ключевых моментах на поле. Однако, в 13-м и 14-м турах Английской премьер-лиги главный тренер «красных» Арне Слот не включал его в стартовый состав, что вызвало вопросы среди болельщиков и экспертов.

Несмотря на временные неудачи, и сам Салах, и его партнеры по команде настроены оптимистично, рассчитывая, что он скоро вернёт свои лучшие кондиции и поможет «Ливерпулю» в борьбе за трофеи. Поддержка со стороны опытных игроков таких как ван Дейк только усиливает уверенность в том, что впереди у египетского форварда – новые успешные матчи и важные голы для клуба.