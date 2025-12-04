Ван Дейк высказал поддержку Салаху после серии неудачных матчей египтянина
Один из лидеров обороны «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк выразил поддержку своему партнеру по команде, нападающему Мохамеду Салаху, на фоне непростого периода для египетского футболиста в текущем сезоне.
«Салах по-прежнему остается потрясающим игроком, и важно помнить, что его достижения за «Ливерпуль» – это результат огромного труда и таланта. Мы должны уважать всё, чего он уже добился в клубе, – подчеркнул ван Дейк. – Нам очень важно, чтобы Мохамед продолжал оставаться одним из наших лидеров. Я не испытываю никаких опасений по поводу его формы» – приводит слова ван Дейка аккаунт известного спортивного журналиста Фабрицио Романо в социальной сети X.
В нынешнем сезоне Салах принял участие в 18 матчах за «Ливерпуль» во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав три результативные передачи своим партнерам. Несмотря на определённые трудности, египтянин продолжает приносить пользу команде, участвуя в ключевых моментах на поле. Однако, в 13-м и 14-м турах Английской премьер-лиги главный тренер «красных» Арне Слот не включал его в стартовый состав, что вызвало вопросы среди болельщиков и экспертов.
Несмотря на временные неудачи, и сам Салах, и его партнеры по команде настроены оптимистично, рассчитывая, что он скоро вернёт свои лучшие кондиции и поможет «Ливерпулю» в борьбе за трофеи. Поддержка со стороны опытных игроков таких как ван Дейк только усиливает уверенность в том, что впереди у египетского форварда – новые успешные матчи и важные голы для клуба.