Дата публикации: 10-12-2025 20:16

Голкипер «Хоффенхайма» Оливер Бауман принял участие в матче 12-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга», который завершился уверенной победой его команды со счетом 3:0. Эта встреча стала 500-й для Баумана в главном дивизионе чемпионата Германии. В честь своего знакового юбилея голкипер решил порадовать болельщиков оригинальным подарком – он предоставит 500 литров пива поклонникам, собравшимся на стадионе. Об этом сообщил официальный сайт Бундеслиги.

Оливер Бауман является воспитанником «Фрайбурга». В основной команде «орлов» он дебютировал в 2010 году и защищал ворота клуба вплоть до 2014-го. После этого вратарь перешел в «Хоффенхайм», где с тех пор неизменно занимает место в стартовом составе и продолжает радовать болельщиков своей надежной игрой на последнем рубеже.

В текущем сезоне Бундеслиги Бауман уже провел 15 встреч: в них он пропустил 21 мяч и в трех матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности, оформив «сухие» матчи. Благодаря стабильности и высочайшему профессионализму Оливер остается одним из ключевых игроков своей команды. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря сейчас оценивается в 3 миллиона евро. За годы своей карьеры в Бундеслиге Бауман прославился не только надежными сейвами, но и лидерскими качествами, став настоящей опорой для одноклубников и любимцем фанатов.