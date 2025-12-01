Мидтьюлланн - Генк 11 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Василис Фотиас (Греция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Генк, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Генк
Генк, Бельгия
|16
|вр
|Элиас Рабн Олафссон
|3
|зщ
|Хан Бом Ли
|4
|зщ
|Усман Диао
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|55
|зщ
|Виктор Бак
|11
|пз
|Дарио Осорио
|20
|пз
|Вальдемар Бюсков
|8
|пз
|Филип Биллинг
|58
|пз
|Араль Шимшир
|74
|нп
|Жуниор Брумадо
|10
|нп
|Чхо Кю Сун
|1
|вр
|Хендрик ван Кромбрюгге
|77
|зщ
|Закария Эль-Уахди
|3
|зщ
|Муджаид Садик
|6
|зщ
|Маате Сметс
|19
|зщ
|Яймар Медина
|17
|пз
|Патрик Грошовски
|8
|пз
|Брайан Хейнен
|20
|пз
|Константинос Карецас
|38
|пз
|Дан Хейманс
|14
|пз
|Йира Сор
|9
|нп
|О Хюн Кю
Главные тренеры
|Майк Тулльберг
|Торстен Финк
История личных встреч
|07.12.2025
|Дания — Суперлига
|18-й тур
|3 : 3
|30.11.2025
|Дания — Суперлига
|17-й тур
|6 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Дания — Суперлига
|16-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Дания — Суперлига
|15-й тур
|0 : 2
|07.12.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|17-й тур
|3 : 0
|04.12.2025
|Кубок Бельгии
|1/8 финала
|1 : 3 ДВ
|30.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|16-й тур
|2 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|15-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лион
|5
|12
| 2
1/8 финала
|Мидтьюлланн
|5
|12
| 3
1/8 финала
|Астон Вилла
|5
|12
| 4
1/8 финала
|Фрайбург
|5
|11
| 5
1/8 финала
|Бетис
|5
|11
| 6
1/8 финала
|Ференцварош
|5
|11
| 7
1/8 финала
|Генк
|5
|10
| 8
1/8 финала
|Порту
|5
|10
| 9
Плей-офф
|Брага
|5
|10
| 10
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|5
|9
| 11
Плей-офф
|Штутгарт
|5
|9
| 12
Плей-офф
|Лилль
|5
|9
| 13
Плей-офф
|Панатинаикос
|5
|9
| 14
Плей-офф
|Сельта
|5
|9
| 15
Плей-офф
|Рома
|5
|9
| 16
Плей-офф
|Бранн
|5
|8
| 17
Плей-офф
|ПАОК
|5
|8
| 18
Плей-офф
|Болонья
|5
|8
| 19
Плей-офф
|Ноттингем Форест
|5
|8
| 20
Плей-офф
|Фенербахче
|5
|8
| 21
Плей-офф
|Селтик
|5
|7
| 22
Плей-офф
|Црвена Звезда
|5
|7
| 23
Плей-офф
|Динамо З
|5
|7
| 24
Плей-офф
|Янг Бойз
|5
|6
|25
|Базель
|5
|6
|26
|Гоу Эхед Иглс
|5
|6
|27
|Лудогорец
|5
|6
|28
|Штурм
|5
|4
|29
|Ред Булл Зальцбург
|5
|3
|30
|Фейеноорд
|5
|3
|31
|ФКСБ
|5
|3
|32
|Утрехт
|5
|1
|33
|Рейнджерс
|5
|1
|34
|Мальмё
|5
|1
|35
|Маккаби Т-А
|5
|1
|36
|Ницца
|5
|0