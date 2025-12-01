21:04 ()
Мидтьюлланн - Генк 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 12152
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Василис Фотиас (Греция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Генк, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Генк
Генк, Бельгия
16ИсландияврЭлиас Рабн Олафссон
3Южная КореязщХан Бом Ли
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
55ДаниязщВиктор Бак
11ЧилипзДарио Осорио
20ДанияпзВальдемар Бюсков
8ДанияпзФилип Биллинг
58ТурцияпзАраль Шимшир
74БразилиянпЖуниор Брумадо
10Южная КореянпЧхо Кю Сун
1БельгияврХендрик ван Кромбрюгге
77МароккозщЗакария Эль-Уахди
3ИспаниязщМуджаид Садик
6БельгиязщМаате Сметс
19ЭквадорзщЯймар Медина
17СловакияпзПатрик Грошовски
8БельгияпзБрайан Хейнен
20ГрецияпзКонстантинос Карецас
38БельгияпзДан Хейманс
14НигерияпзЙира Сор
9Южная КореянпО Хюн Кю
Главные тренеры
ДанияМайк Тулльберг
ГерманияТорстен Финк
История личных встреч
07.12.2025Дания — Суперлига18-й тур3 : 3Мидтьюлланн
30.11.2025Дания — Суперлига17-й турМидтьюлланн6 : 0
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур2 : 1Мидтьюлланн
23.11.2025Дания — Суперлига16-й тур2 : 1Мидтьюлланн
09.11.2025Дания — Суперлига15-й тур0 : 2Мидтьюлланн
07.12.2025Бельгия — Лига Жюпиле17-й тур3 : 0Генк
04.12.2025Кубок Бельгии1/8 финалаГенк1 : 3 ДВ
30.11.2025Бельгия — Лига Жюпиле16-й турГенк2 : 1
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турГенк2 : 1
23.11.2025Бельгия — Лига Жюпиле15-й турГенк0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лион512
2
1/8 финала
Мидтьюлланн512
3
1/8 финала
Астон Вилла512
4
1/8 финала
Фрайбург511
5
1/8 финала
Бетис511
6
1/8 финала
Ференцварош511
7
1/8 финала
Генк510
8
1/8 финала
Порту510
9
Плей-офф
Брага510
10
Плей-офф
Виктория Пльзень59
11
Плей-офф
Штутгарт59
12
Плей-офф
Лилль59
13
Плей-офф
Панатинаикос59
14
Плей-офф
Сельта59
15
Плей-офф
Рома59
16
Плей-офф
Бранн58
17
Плей-офф
ПАОК58
18
Плей-офф
Болонья58
19
Плей-офф
Ноттингем Форест58
20
Плей-офф
Фенербахче58
21
Плей-офф
Селтик57
22
Плей-офф
Црвена Звезда57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Янг Бойз56
25 Базель56
26 Гоу Эхед Иглс56
27 Лудогорец56
28 Штурм54
29 Ред Булл Зальцбург53
30 Фейеноорд53
31 ФКСБ53
32 Утрехт51
33 Рейнджерс51
34 Мальмё51
35 Маккаби Т-А51
36 Ницца50

