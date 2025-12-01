21:04 ()
Штутгарт - Маккаби Т-А 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 6-й тур
Штутгарт
Маккаби Т-А

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Маккаби Т-А, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
СербияЖарко Лазетич
История личных встреч
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турШтутгарт0 : 5
03.12.2025Кубок Германии1/8 финала0 : 2Штутгарт
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур2 : 1Штутгарт
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур0 : 4Штутгарт
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур3 : 3Штутгарт
07.12.2025Израиль — Премьер-лига13-й тур1 : 0Маккаби Т-А
03.12.2025Израиль — Премьер-лига12-й турМаккаби Т-А2 : 1
30.11.2025Израиль — Премьер-лига11-й тур2 : 2Маккаби Т-А
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турМаккаби Т-А0 : 6
09.11.2025Израиль — Премьер-лига10-й турМаккаби Т-А2 : 6
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лион512
2
1/8 финала
Мидтьюлланн512
3
1/8 финала
Астон Вилла512
4
1/8 финала
Фрайбург511
5
1/8 финала
Бетис511
6
1/8 финала
Ференцварош511
7
1/8 финала
Генк510
8
1/8 финала
Порту510
9
Плей-офф
Брага510
10
Плей-офф
Виктория Пльзень59
11
Плей-офф
Штутгарт59
12
Плей-офф
Лилль59
13
Плей-офф
Панатинаикос59
14
Плей-офф
Сельта59
15
Плей-офф
Рома59
16
Плей-офф
Бранн58
17
Плей-офф
ПАОК58
18
Плей-офф
Болонья58
19
Плей-офф
Ноттингем Форест58
20
Плей-офф
Фенербахче58
21
Плей-офф
Селтик57
22
Плей-офф
Црвена Звезда57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Янг Бойз56
25 Базель56
26 Гоу Эхед Иглс56
27 Лудогорец56
28 Штурм54
29 Ред Булл Зальцбург53
30 Фейеноорд53
31 ФКСБ53
32 Утрехт51
33 Рейнджерс51
34 Мальмё51
35 Маккаби Т-А51
36 Ницца50

Отзывы и комментарии к матчу

