Поль Погба приобрёл долю в команде по верблюжьим гонкам

Дата публикации: 10-12-2025 20:18

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Поль Погба стал одним из совладельцев и получил статус посла первой в мире профессиональной команды по верблюжьим скачкам, известной как «Аль-Хабуб». Об этом информирует BBC.

Команда «Аль-Хабуб», дислоцирующаяся в Саудовской Аравии, выступает в состязаниях по верблюжьим бегам, которые традиционно считаются очень популярными и уважаемыми в странах Персидского залива. Руководство команды объявило о больших планах - крупнейших за всю историю этого вида спорта. Они намерены создать первую в мире профессиональную лигу по верблюжьим скачкам, общий призовой фонд которой составит около 80 миллионов долларов США.

Поль Погба поделился своими впечатлениями об этом необычном для себя занятии. По его словам, он неоднократно смотрел видео верблюжьих скачек на YouTube и изучал особенности вида спорта, чтобы лучше понять технику и стратегию гонщиков и животных. Футболист признался, что был поражён тем, сколько самоотверженности и командной работы требуется от всех участников этого процесса. Он подчеркнул, что любой спорт - это постоянная борьба, требующая самоотдачи, мастерства и дисциплины. Футболист отметил, что многие люди часто не замечают, насколько общие основы у разных видов спорта, будь то футбол, верблюжьи бега или единоборства. Для достижения успеха необходимы целеустремлённость, решительность, работоспособность и постоянная концентрация. В завершение он добавил, что приобретение самого дорогого верблюда в мире когда-нибудь стало бы для него отличным завершением этого необычного и значимого пути - событием, которое действительно его вдохновляет и волнует. Погба выразил надежду, что подобное достижение ещё впереди.

Кроме того, в конце ноября полузащитник вернулся на футбольное поле и дебютировал за «Монако» в гостевом матче 14-го тура чемпионата Франции против «Ренна», который завершился со счетом 1:4. 32-летний спортсмен вышел на поле впервые с сентября 2023 года, поскольку ранее был вынужден пропустить полтора года из-за дисквалификации за употребление допинга. После возвращения Погба сыграл в трёх матчах «Монако», проведя на поле в общей сложности 33 минуты, и этим снова напомнил о себе в мире футбола.