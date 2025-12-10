Эрлинг Холанд: я полностью доволен и ощущаю спокойствие в «Манчестер Сити»

Дата публикации: 10-12-2025 20:18

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился своими мыслями после продления контракта с английским клубом на 10 лет. Футболист отметил, что очень рад продолжать карьеру в АПЛ и в составе «горожан».

- Я решил остаться благодаря разговорам с руководством клуба и их амбициозным планам на ближайшие годы, - сказал Холанд. - Я чувствую себя здесь спокойно и счастливо, полностью сосредоточен на своей работе. Это отличное место для профессионального роста. Кроме того, Англия - настоящая футбольная страна. Я уверен, что именно здесь лучше всего играть в футбол, - приводит слова форварда издание City Xtra со ссылкой на подкаст The Rest is Football.

В нынешнем сезоне 25-летний норвежец уже успел провести 20 матчей во всех соревнованиях и показал впечатляющую результативность, забив 20 голов и отдав три голевые передачи. Его действующий контракт рассчитан до июня 2034 года, что подчеркивает важность игрока для команды. По данным Transfermarkt, стоимость норвежского нападающего составляет 200 миллионов евро. Такие успехи подтверждают, что Холанд является одним из ведущих футболистов не только «Манчестер Сити», но и всего мирового футбола.