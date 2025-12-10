Впервые в Бундеслиге: «Лейпциг» назначил женщину генеральным директором

Дата публикации: 10-12-2025 20:19

Татьяна Хенни назначена новым генеральным директором футбольного клуба «РБ Лейпциг», что официально подтверждено на сайте команды. Таким образом, 59-летняя Татьяна впервые в истории Бундеслиги заняла столь высокую руководящую должность среди женщин. Ее официальное вступление в должность произойдет 1 января, и это событие уже привлекло большое внимание как в футбольной среде, так и за ее пределами.

На посту главы клуба Хенни сменила Оливера Минцлаффа, который теперь отвечает за развитие всех спортивных направлений во всемирной структуре Red Bull. Минцлафф выразил уверенность в том, что клуб с приходом нового лидера получит серьезный импульс для дальнейшего развития.

По словам пресс-службы «РБ Лейпциг», Татьяна произвела большое впечатление во время переговоров благодаря своему опыту, глубоким профессиональным знаниям, выдающимся лидерским качествам и стратегическому взгляду на развитие клуба. Это назначение стало историческим для Бундеслиги и открывает новые возможности для женщин в футболе.

Ранее Хенни была профессиональной футболисткой, сыграла 24 матча за женскую сборную Швейцарии. В 2023 году она занимала руководящую должность в Национальной женской футбольной лиге (NWSL) в США, где приобрела значительный управленческий опыт.