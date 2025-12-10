«Рома» намерена приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 10-12-2025 20:20

Центральный нападающий Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзее привлек внимание итальянской Ромы. Руководство римского клуба проявляет заинтересованность в возможном трансфере 24-летнего футболиста из Нидерландов. Как сообщает Sky Sport Italy, Зиркзее рассматривается в качестве потенциального усиления атакующего звена Ромы на ближайшие сезоны.

Тем не менее, по информации издания Gazetta dello Sport, Рома готова перейти к переговорам о подписании Зиркзее только после того, как завершится арендное соглашение с нападающим Брайтона Эваном Фергюсоном. 21-летний игрок из Ирландии присоединился к римлянам на правах аренды, но за 14 матчей в нынешнем сезоне смог отличиться лишь одним голом и одной результативной передачей, что не оправдало ожиданий болельщиков и тренерского штаба.

Что касается самого Джошуа Зиркзее, то в текущем сезоне английской Премьер-лиги он также забил только один мяч, сыграв девять матчей за Манчестер Юнайтед. Несмотря на сравнительно скромные статистические показатели, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 25 миллионов евро. Возможно, переход в Рому позволит Зиркзее получить больше игрового времени и раскрыть свой потенциал.