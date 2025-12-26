«Я ощущаю сильную ненависть к этой команде». Сиссе о сборной Аргентины

Дата публикации: 26-12-2025 21:17

Бывший нападающий сборной Франции Джибриль Сиссе поделился своими эмоциями по поводу сборной Аргентины после просмотра повторной трансляции финального матча чемпионата мира 2022 года. Эта трансляция была приурочена к третьей годовщине проведения турнира.

«Когда я заново посмотрел эти кадры, меня захлестнула злость. Я испытываю к Аргентине очень сильную ненависть. Сейчас они - наши главные соперники. Я хочу, чтобы французская сборная смогла победить и завоевать для страны третью звезду в последней встрече Лионеля Месси на мировом первенстве. Нам нужно отомстить Аргентине и взять реванш за финал», - приводит слова Сиссе портал Sport.es.

Напомним, на сегодняшний день сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В решающем матче чемпионата, который состоялся в Катаре, аргентинские футболисты встретились с Францией. Основное время матча завершилось со счётом 3:3, но в серии пенальти удачливее оказалась команда Аргентины, которая выиграла со счётом 4:2. Этот драматичный финал вошёл в историю благодаря упорной борьбе и ярким эмоциям на поле.