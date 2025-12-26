Манчестер Юнайтед намерен приобрести Беллингема у «Реала» за 200 миллионов евро

Дата публикации: 26-12-2025 23:52

Клуб Манчестер Юнайтед намерен сделать впечатляющее предложение мадридскому Реалу и готов выделить 200 миллионов евро на приобретение 22-летнего полузащитника Джуда Беллингема. По сообщению издания OK Diario, английский грант планирует осуществить этот трансфер летом 2026 года, рассчитывая, что столь крупная сумма поможет убедить испанскую команду рассмотреть продажу одного из своих лидеров.

Однако, по информации источника, сам Беллингем в данный момент не желает покидать мадридский клуб и продолжает рассматривать Реал в качестве идеального места для развития своей карьеры. Кроме того, хавбек входит в пятёрку футболистов, которых руководство Королевского клуба ни при каких обстоятельствах не собирается отпускать в другие команды.

Напомним, Джуд Беллингем присоединился к мадридскому Реалу летом 2023 года. С этого момента он уже успел провести 20 матчей во всех турнирах за свою команду, забив пять мячей и оформив четыре результативные передачи. Контракт англичанина с Реалом рассчитан до лета 2029 года, а по данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость на сегодняшний день составляет около 160 миллионов евро.