Ливерпуль - Вулверхэмптон 27 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ливерпуль
Вулверхэмптон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Бразилия вр Алисон Бекер
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
17 Англия пз Кёртис Джонс
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
22 Франция нп Уго Экитике
14 Италия нп Федерико Кьеза
1 Португалия вр Жозе Са
6 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
4 Уругвай зщ Сантьяго Буэно
37 Чехия зщ Ладислав Крейчи
15 Колумбия зщ Йерсон Москера
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
28 Испания нп Фер Лопес
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Португалия Витор Перейра
Уэльс Роб Эдвардс
История личных встреч
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль2 : 1Вулверхэмптон
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Вулверхэмптон1 : 2Ливерпуль
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вулверхэмптон1 : 3Ливерпуль
01.03.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вулверхэмптон3 : 0Ливерпуль
17.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала. Переигровка Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль2 : 2Вулверхэмптон
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль3 : 1Вулверхэмптон
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 2Ливерпуль
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ливерпуль2 : 0
09.12.2025 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 0 : 1Ливерпуль
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 3 : 3Ливерпуль
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ливерпуль1 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур Вулверхэмптон0 : 2
13.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
08.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 4
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Вулверхэмптон0 : 1
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1739
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1737
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1736
4
Лига чемпионов
Челси1729
5
Лига Европы
Ливерпуль1729
6 Сандерленд1727
7 Манчестер Юнайтед1726
8 Кристал Пэлас1726
9 Брайтон энд Хоув Альбион1724
10 Эвертон1724
11 Ньюкасл Юнайтед1723
12 Брентфорд1723
13 Фулхэм1723
14 Тоттенхэм Хотспур1722
15 Борнмут1722
16 Лидс Юнайтед1719
17 Ноттингем Форест1718
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1713
19
Зона вылета
Бёрнли1711
20
Зона вылета
Вулверхэмптон172

