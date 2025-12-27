Ливерпуль - Вулверхэмптон 27 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 27-12-2025 17:00
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
27 Декабря 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 27 Декабря 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Алисон Бекер
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|22
|нп
|Уго Экитике
|14
|нп
|Федерико Кьеза
|1
|вр
|Жозе Са
|6
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|15
|зщ
|Йерсон Москера
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|28
|нп
|Фер Лопес
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|11
|нп
|Хван Хи Чан
Главные тренеры
|Арне Слот
|Витор Перейра
|Роб Эдвардс
История личных встреч
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|01.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|17.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала. Переигровка
|0 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|09.12.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|13.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|08.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 4
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|39
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|17
|37
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|17
|36
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|17
|29
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|17
|29
|6
|Сандерленд
|17
|27
|7
|Манчестер Юнайтед
|17
|26
|8
|Кристал Пэлас
|17
|26
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|24
|10
|Эвертон
|17
|24
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Фулхэм
|17
|23
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|22
|15
|Борнмут
|17
|22
|16
|Лидс Юнайтед
|17
|19
|17
|Ноттингем Форест
|17
|18
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|17
|11
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|2