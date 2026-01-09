Сенегал, играя в большинстве, обыграл Мали и вышел в полуфинал Кубка Африки

Дата публикации: 09-01-2026 23:05

Состоялся напряжённый матч четвертьфинала Кубка африканских наций, в котором встретились сборные Мали и Сенегала. Игра прошла на поле стадиона "Стад Ибн-Батута" в Марокко. Главным судьей встречи был Абонгиле Том из Южно-Африканской Республики. В этом поединке победу с минимальным счётом 1:0 одержала команда Сенегала, которая тем самым обеспечила себе выход в полуфинал престижного турнира.

Решающий момент матча наступил на 27-й минуте, когда нападающий Сенегала Илиман Ндиайе отправил мяч в ворота соперника и открыл счёт. Ситуация для Мали усложнилась в самом конце первого тайма, когда полузащитник этой команды Ив Биссума был удалён с поля. Он получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве, что существенно снизило шансы Малийцев изменить ход встречи.

В следующем раунде турнира, в полуфинале, Сенегал предстоит сыграть с победителем пары Египет - Кот-д'Ивуар. Это столкновение обещает быть очень захватывающим, учитывая уровень соперников.

Кубок африканских наций 2025 года проходит на марокканских стадионах. В этом соревновании принимают участие 24 национальные сборные, разбитые на шесть групп. Турнир стартовал в начале месяца и завершится 18 января. Действующим обладателем трофея является команда Кот-д'Ивуара, которая в финале прошлого Кубка, в 2023 году, победила сборную Нигерии со счётом 2:1. Болельщики с нетерпением ждут новых интригующих поединков и неожиданных результатов.