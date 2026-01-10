01:55 ()
Хайденхайм - Кёльн 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
10 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Хайденхайм
Кёльн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Кёльн, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кёльн
Кёльн
41ГерманияврДиант Рамай
2ГерманиязщМарнон Буш
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
4ГерманиязщТим Зирслебен
3ГерманияпзЯн Шёппнер
30ГерманияпзНиклас Дорш
17АвстрияпзМатиас Хонсак
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
18ГерманиянпМарвин Пирингер
1ГерманияврМарвин Швебе
3ГерманиязщДоминик Хайнц
6ГерманиязщЭрик Мартель
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
32СШАпзКристоффер Лунн
5ГерманияпзТом Краус
29ГерманияпзЯн Тильман
18ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
16ПольшапзЯкуб Каминьский
30ГерманиянпМариус Бюльтер
13ГерманиянпСаид Эль-Мала
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияЛукас Кваснёк
История личных встреч
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турХайденхайм4 : 1Кёльн
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турКёльн1 : 1Хайденхайм
07.04.2019Германия - Вторая Бундеслига28-й турХайденхайм0 : 2Кёльн
27.10.2018Германия - Вторая Бундеслига11-й турКёльн1 : 1Хайденхайм
21.12.2025Германия — Бундеслига15-й турХайденхайм0 : 4
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур2 : 1Хайденхайм
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турХайденхайм2 : 1
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 2Хайденхайм
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турХайденхайм0 : 3
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турКёльн0 : 1
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур2 : 0Кёльн
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турКёльн1 : 1
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Кёльн
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турКёльн3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1541
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1532
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1525
8 Унион1521
9 Фрайбург1520
10 Вердер1517
11 Кёльн1516
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1516
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1511
18
Зона вылета
Майнц158

