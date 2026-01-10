Хайденхайм - Кёльн 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
10 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Кёльн, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия).
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кёльн
Кёльн
|41
|вр
|Диант Рамай
|2
|зщ
|Марнон Буш
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|30
|пз
|Никлас Дорш
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Марвин Швебе
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|5
|пз
|Том Краус
|29
|пз
|Ян Тильман
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|07.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 2
|27.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 4
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|41
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|15
|25
|8
|Унион
|15
|21
|9
|Фрайбург
|15
|20
|10
|Вердер
|15
|17
|11
|Кёльн
|15
|16
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|15
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|15
|8