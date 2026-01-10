01:55 ()
Свернуть список

Шеффилд Уэнсдей - Брентфорд 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 17:00
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
10 Января 2026 года в 18:00 (+03:00). Кубок Англии, 3. 3-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Брентфорд, которое состоится 10 Января 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
Дания Хенрик Педерсен
История личных встреч
29.10.2024 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Брентфорд1 : 1 5 : 4Шеффилд Уэнсдей
24.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Брентфорд3 : 0Шеффилд Уэнсдей
21.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Брентфорд
07.03.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Брентфорд5 : 0Шеффилд Уэнсдей
07.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Брентфорд
26.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0Брентфорд
19.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Брентфорд2 : 0Шеффилд Уэнсдей
30.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Брентфорд2 : 0Шеффилд Уэнсдей
12.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Брентфорд
21.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 2Брентфорд
04.01.2026 Англия — Чемпионшип 26-й тур 3 : 0Шеффилд Уэнсдей
01.01.2026 Англия — Чемпионшип 25-й тур 3 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.12.2025 Англия — Чемпионшип 24-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0
26.12.2025 Англия — Чемпионшип 23-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
20.12.2025 Англия — Чемпионшип 22-й тур 3 : 1Шеффилд Уэнсдей
07.01.2026 Англия — Премьер-лига 21-й тур Брентфорд3 : 0
04.01.2026 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 4Брентфорд
01.01.2026 Англия — Премьер-лига 19-й тур Брентфорд0 : 0
27.12.2025 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брентфорд4 : 1
20.12.2025 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Брентфорд
Турнирная таблица
1-й раунд
Лутон Таун
Форест Грин Роверс
4 : 3
Челмсфорд Сити
Брейнтри Таун
4 : 1
Барнсли
Йорк Сити
3 : 2
Спеннимур Таун
Барроу
0 : 2
Транмир Роверс
Стокпорт Каунти
1 : 3
Уиком Уондерерс
Плимут Аргайл
2 : 0
Стивенидж
Честерфилд
0 : 1
Борхэм Вуд
Кроули Таун
3 : 0
Кру Александра
Донкастер Роверс
1 : 2
Саттон Юнайтед
Телфорд Юнайтед
2 : 1
Болтон Уондерерс
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
Олдхэм Атлетик
Нортгемптон Таун
3 : 1
Уилдстон
Саутенд Юнайтед
1 : 0
Ньюпорт Каунти
Гиллингем
2 : 2 4 : 3
Рединг
Карлайл Юнайтед
2 : 3 ДВ
Питерборо Юнайтед
Кардифф Сити
1 : 0
Колчестер Юнайтед
Милтон-Кинс Донс
2 : 3
Уэстон-сьюпер-Мэр
Олдершот Таун
2 : 1 ДВ
Бромли
Бристоль Роверс
1 : 2
Солфорд Сити
Линкольн Сити
1 : 1 4 : 2
Блэкпул
Сканторп Юнайтед
1 : 0
Мэнсфилд Таун
Харрогейт Таун
3 : 2
Маклсфилд Таун
Тоттон
6 : 3
Флитвуд Таун
Барнет
2 : 1
Бёртон Альбион
Сент-Олбанс Сити
6 : 0
Кембридж Юнайтед
Честер
3 : 0
Бакстон
Чатем Таун
2 : 1 ДВ
Галифакс Таун
Эксетер Сити
0 : 2
Ротерхэм Юнайтед
Суиндон Таун
1 : 2 ДВ
Слау Таун
Алтринчем
2 : 1
Челтнем Таун
Брэдфорд Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
Хемел Хемпстед
1 : 1 5 : 3
Уимблдон
Гейтсхед
0 : 2
Гримсби Таун
Эббсфлит Юнайтед
3 : 1
Брэкли Таун
Ноттс Каунти
2 : 2 4 : 3
Саут-Шилдс
Шрусбери Таун
1 : 3
Истли
Уолсолл
0 : 3
Порт Вейл
Молдон энд Типтри
5 : 1
Гейнсборо Тринити
Аккрингтон Стэнли
1 : 2 ДВ
Тамуорт
Лейтон Ориент
0 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Лейтон Ориент
4 : 0
Челмсфорд Сити
Уэстон-сьюпер-Мэр
0 : 2
Порт Вейл
Бристоль Роверс
1 : 0
Суиндон Таун
Болтон Уондерерс
4 : 0
Гримсби Таун
Уилдстон
4 : 0
Флитвуд Таун
Лутон Таун
2 : 2 4 : 2
Аккрингтон Стэнли
Мэнсфилд Таун
2 : 2 1 : 3
Милтон-Кинс Донс
Олдхэм Атлетик
3 : 1
Уиган Атлетик
Барроу
2 : 2 4 : 3
Питерборо Юнайтед
Барнсли
0 : 1
Стокпорт Каунти
Кембридж Юнайтед
0 : 0 4 : 5
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
4 : 0
Челтнем Таун
Бакстон
6 : 2
Саттон Юнайтед
Шрусбери Таун
1 : 2 ДВ
Честерфилд
Донкастер Роверс
1 : 2
Слау Таун
Маклсфилд Таун
1 : 3 ДВ
Борхэм Вуд
Ньюпорт Каунти
3 : 0
Гейтсхед
Уолсолл
0 : 2
Блэкпул
Карлайл Юнайтед
4 : 1
Брэкли Таун
Бёртон Альбион
1 : 3
3-й раунд
Порт Вейл
Флитвуд Таун
09.01
Рексем
Ноттингем Форест
09.01
Престон Норт Энд
Уиган Атлетик
09.01
Милтон-Кинс Донс
Оксфорд Юнайтед
09.01
Эвертон
Сандерленд
10.01
Вулверхэмптон
Шрусбери Таун
10.01
Маклсфилд Таун
Кристал Пэлас
10.01
Челтнем Таун
Лестер Сити
10.01
Солфорд Сити
Суиндон Таун
10.01
Борхэм Вуд
Бёртон Альбион
10.01
Ипсвич Таун
Блэкпул
10.01
Бёрнли
Миллуолл
10.01
Донкастер Роверс
Саутгемптон
10.01
Манчестер Сити
Эксетер Сити
10.01
Фулхэм
Мидлсбро
10.01
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
10.01
Сток Сити
Ковентри Сити
10.01
Шеффилд Уэнсдей
Брентфорд
10.01
Бристоль Сити
Уотфорд
10.01
Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
10.01
Гримсби Таун
Уэстон-сьюпер-Мэр
10.01
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
10.01
Чарльтон Атлетик
Челси
10.01
Дерби Каунти
Лидс Юнайтед
11.01
Портсмут
Арсенал
11.01
Норвич Сити
Уолсолл
11.01
Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион
11.01
Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
11.01
Шеффилд Юнайтед
Мэнсфилд Таун
11.01
Халл Сити
Блэкберн Роверс
11.01
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
11.01
Ливерпуль
Барнсли
12.01

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close