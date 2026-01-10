Санкт-Паули - РБ Лейпциг 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
10 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - РБ Лейпциг, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Оле Вернер
История личных встреч
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|29.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|4 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|12.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|23.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|03.05.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|23.11.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|04.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|21.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|12.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|3 : 1
|06.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|6 : 0
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|28.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|41
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|15
|25
|8
|Унион
|15
|21
|9
|Фрайбург
|15
|20
|10
|Вердер
|15
|17
|11
|Кёльн
|15
|16
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|15
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|15
|8