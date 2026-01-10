01:54 ()
Свернуть список

Санкт-Паули - РБ Лейпциг 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 16:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
10 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Санкт-Паули
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - РБ Лейпциг, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
09.02.2025Германия — Бундеслига21-й турРБ Лейпциг2 : 0Санкт-Паули
29.10.2024Кубок Германии1/16 финалаРБ Лейпциг4 : 2Санкт-Паули
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турСанкт-Паули0 : 0РБ Лейпциг
12.02.2016Германия - Вторая Бундеслига21-й турСанкт-Паули1 : 0РБ Лейпциг
23.08.2015Германия - Вторая Бундеслига4-й турРБ Лейпциг0 : 1Санкт-Паули
03.05.2015Германия - Вторая Бундеслига31-й турСанкт-Паули1 : 0РБ Лейпциг
23.11.2014Германия - Вторая Бундеслига14-й турРБ Лейпциг4 : 1Санкт-Паули
04.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Санкт-Паули0 : 0
21.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур0 : 0Санкт-Паули
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турСанкт-Паули2 : 1
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур1 : 1Санкт-Паули
02.12.2025Кубок Германии1/8 финала1 : 2Санкт-Паули
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й турРБ Лейпциг1 : 3
12.12.2025Германия — Бундеслига14-й тур3 : 1РБ Лейпциг
06.12.2025Германия — Бундеслига13-й турРБ Лейпциг6 : 0
02.12.2025Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 1
28.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур0 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1541
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1532
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1525
8 Унион1521
9 Фрайбург1520
10 Вердер1517
11 Кёльн1516
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1516
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1511
18
Зона вылета
Майнц158

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close