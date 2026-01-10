01:54 ()
Вердер - Хоффенхайм 10 Января прямая трансляция

Начало трансляции: 10-01-2026 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
10 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Вердер
Хоффенхайм

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хоффенхайм, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
ГерманияХорст Штеффен
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
01.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Вердер0 : 3Хоффенхайм
01.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Вердер0 : 1Хоффенхайм
16.02.2025Германия — Бундеслига22-й турВердер1 : 3Хоффенхайм
29.09.2024Германия — Бундеслига5-й турХоффенхайм3 : 4Вердер
03.03.2024Германия — Бундеслига24-й турХоффенхайм2 : 1Вердер
07.10.2023Германия — Бундеслига7-й турВердер2 : 3Хоффенхайм
02.04.2023Германия — Бундеслига26-й турВердер1 : 2Хоффенхайм
07.10.2022Германия - Бундеслига9-й турХоффенхайм1 : 2Вердер
21.02.2021Германия - Бундеслига22-й турХоффенхайм4 : 0Вердер
25.10.2020Германия - Бундеслига5-й турВердер1 : 1Хоффенхайм
04.01.2026Товарищеские матчи (клубы) — 20260 : 0Вердер
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур0 : 0Вердер
14.12.2025Германия — Бундеслига14-й турВердер0 : 4
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур3 : 2Вердер
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турВердер1 : 1
20.12.2025Германия — Бундеслига15-й тур0 : 0Хоффенхайм
13.12.2025Германия — Бундеслига14-й турХоффенхайм4 : 1
07.12.2025Германия — Бундеслига13-й тур2 : 0Хоффенхайм
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турХоффенхайм3 : 0
21.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 1Хоффенхайм
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1541
2
Лига чемпионов
Боруссия Д1532
3
Лига чемпионов
Байер1529
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1529
5
Лига Европы
Хоффенхайм1527
6
Лига конференций
Штутгарт1526
7 Айнтрахт Ф1525
8 Унион1521
9 Фрайбург1520
10 Вердер1517
11 Кёльн1516
12 Боруссия М1516
13 Гамбург1516
14 Вольфсбург1515
15 Аугсбург1514
16
Стыковая зона
Санкт-Паули1512
17
Зона вылета
Хайденхайм1511
18
Зона вылета
Майнц158

