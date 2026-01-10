Вердер - Хоффенхайм 10 Января прямая трансляция
Начало трансляции: 10-01-2026 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
10 Января 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Хоффенхайм, которое состоится 10 Января 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
|Хорст Штеффен
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|3 : 4
|03.03.2024
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|07.10.2023
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 3
|02.04.2023
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|07.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|25.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|04.01.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|14.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 4
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|20.12.2025
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2025
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|41
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|15
|32
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|15
|27
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|15
|26
|7
|Айнтрахт Ф
|15
|25
|8
|Унион
|15
|21
|9
|Фрайбург
|15
|20
|10
|Вердер
|15
|17
|11
|Кёльн
|15
|16
|12
|Боруссия М
|15
|16
|13
|Гамбург
|15
|16
|14
|Вольфсбург
|15
|15
|15
|Аугсбург
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Майнц
|15
|8