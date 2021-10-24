Рома - Наполи 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
24 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Наполи, которое состоится 24 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 28
|0 : 2
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 9
|4 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|1 : 4
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 1
|03.03.2018
|Италия - Серия А
|Тур 27
|2 : 4
|14.10.2017
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 1
|04.03.2017
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 2
|15.10.2016
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 3