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Рома - Наполи 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
24 Октября 2021, Воскресенье. 19:00 МСК. Серия А, 9-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
РомаНаполи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Наполи, которое состоится 24 октября 2021 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
21.03.2021 Италия - Серия А Тур 28 Рома0 : 2Наполи
29.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Наполи4 : 0Рома
05.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Наполи2 : 1Рома
02.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Рома2 : 1Наполи
31.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Рома1 : 4Наполи
28.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Наполи1 : 1Рома
03.03.2018 Италия - Серия А Тур 27 Наполи2 : 4Рома
14.10.2017 Италия - Серия А Тур 8 Рома0 : 1Наполи
04.03.2017 Италия - Серия А Тур 27 Рома1 : 2Наполи
15.10.2016 Италия - Серия А Тур 8 Наполи1 : 3Рома

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