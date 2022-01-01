Свернуть список

Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит прямая трансляция 04.01.2022

Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
04 января 2022, вторник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Голден Стэйт Уорриорз Майами Хит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит, которое состоится 04 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
СШАСтив Керр
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
02.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит116 : 109Голден Стэйт Уорриорз
18.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз120 : 112Майами Хит
11.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз101 : 113Майами Хит
30.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит122 : 105Голден Стэйт Уорриорз
28.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит126 : 125Голден Стэйт Уорриорз
11.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз120 : 118Майами Хит
04.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит95 : 123Голден Стэйт Уорриорз
07.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз97 : 80Майами Хит
24.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит105 : 102Голден Стэйт Уорриорз
11.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз107 : 95Майами Хит

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close