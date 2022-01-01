Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит прямая трансляция 04.01.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
04 января 2022, вторник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит, которое состоится 04 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
|Стив Керр
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|02.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 109
|18.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 112
|11.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 113
|30.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 105
|28.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 125
|11.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 118
|04.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 123
|07.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 80
|24.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 102
|11.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 95