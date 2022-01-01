Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 04.01.2022
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
04 января 2022, вторник. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 04 Января 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
|Тайрон Лю
История личных встреч
|14.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 102
|06.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 104
|04.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 126
|19.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 105
|11.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 119
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 101
|09.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|142 : 115
|01.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 106
|14.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 124
|27.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 122