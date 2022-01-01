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Челси - Тоттенхэм Хотспур 05 Января прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
05 января 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Челси Тоттенхэм Хотспур

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 05 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Италия Антонио Конте
История личных встреч
19.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 5 Тоттенхэм Хотспур0 : 3Челси
04.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
04.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
29.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Челси0 : 0Тоттенхэм Хотспур
29.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Тоттенхэм Хотспур1 : 1 5 : 4Челси
22.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси2 : 1Тоттенхэм Хотспур
22.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Тоттенхэм Хотспур0 : 2Челси
27.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
24.01.2019 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Челси2 : 1 4 : 2Тоттенхэм Хотспур
08.01.2019 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Тоттенхэм Хотспур1 : 0Челси

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