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Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз 05 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
05 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз Нью-Джерси Дэвилз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
13.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Бостон Брюинз
05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 3 ОТБостон Брюинз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз0 : 3Бостон Брюинз
31.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз5 : 4 БНью-Джерси Дэвилз
29.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз0 : 1Нью-Джерси Дэвилз
08.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз0 : 1Нью-Джерси Дэвилз
19.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 3Нью-Джерси Дэвилз
16.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТБостон Брюинз
15.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 ББостон Брюинз
31.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2 ББостон Брюинз

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