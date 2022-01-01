Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз 05 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
05 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Линди Рафф
История личных встреч
|13.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|05.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|31.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|29.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|08.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|19.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|16.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|15.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|31.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б