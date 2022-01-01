Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 05 Января прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
05 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Брэд Ларсен
|Джон Купер
История личных встреч
|26.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|07.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|31.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|23.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|22.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|19.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|5 : 4 ОТ
|17.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|1 : 2