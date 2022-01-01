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Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 05 Января прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
05 января 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс Тампа-Бэй Лайтнинг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
КанадаБрэд Ларсен
КанадаДжон Купер
История личных встреч
26.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Коламбус Блю Джекетс
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2Коламбус Блю Джекетс
31.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 3Коламбус Блю Джекетс
23.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
22.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
19.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
17.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Коламбус Блю Джекетс1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг

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