Детройт Ред Уингз - Сан-Хосе Шаркс 05 Января прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
05 января 2022, среда. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 05 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Боб Бугнер
История личных встреч
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|26.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|13.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|01.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|08.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|23.10.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|08.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|14.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3