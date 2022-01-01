Чикаго Блэкхоукс - Колорадо Эвеланш 05 Января прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
05 января 2022, среда. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 05 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Дерек Кинг (и.о.)
|Джаред Беднар
История личных встреч
|14.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|19.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|30.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|25.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|23.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|22.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2