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Чикаго Блэкхоукс - Колорадо Эвеланш 05 Января прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
05 января 2022, среда. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Колорадо Эвеланш

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Колорадо Эвеланш, которое состоится 05 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
14.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Чикаго Блэкхоукс
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 5Чикаго Блэкхоукс
19.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Колорадо Эвеланш
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 3Чикаго Блэкхоукс
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Колорадо Эвеланш
25.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТКолорадо Эвеланш
23.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Чикаго Блэкхоукс
23.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 5Колорадо Эвеланш
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
22.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 2Чикаго Блэкхоукс

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