Аризона Койотс - Виннипег Джетс 05 Января прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
05 января 2022, среда. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Виннипег Джетс, которое состоится 05 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Дэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
|30.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|10.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|16.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|25.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|20.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|07.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|15.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|12.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|19.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3