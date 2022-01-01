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Аризона Койотс - Виннипег Джетс 05 Января прямая трансляция

Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
05 января 2022, среда. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс Виннипег Джетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Виннипег Джетс, которое состоится 05 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
30.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 1Аризона Койотс
10.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Аризона Койотс
16.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Аризона Койотс
07.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Виннипег Джетс
25.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1Виннипег Джетс
20.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 3Аризона Койотс
07.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Аризона Койотс
15.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Аризона Койотс
12.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Виннипег Джетс
19.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Аризона Койотс

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