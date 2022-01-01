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Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторз 05 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США), вместимость: 18702
05 января 2022, среда. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс Нэшвилл Предаторз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вегас Голден Найтс - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 05 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Арена (Парадайс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз2 : 5Вегас Голден Найтс
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз0 : 3Вегас Голден Найтс
28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4 ОТВегас Голден Найтс
16.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5Нэшвилл Предаторз
17.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 1Нэшвилл Предаторз
24.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 2Нэшвилл Предаторз
31.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз4 : 1Вегас Голден Найтс
17.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 0Вегас Голден Найтс
03.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 0Нэшвилл Предаторз
09.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 4 БВегас Голден Найтс

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