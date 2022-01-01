Салернитана - Венеция 06 Января прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
06 января 2022, четверг. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Венеция, которое состоится 06 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Венеция
Венеция
Главные тренеры
|Стефано Колантуоно
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|26.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|17.04.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 34
|2 : 1
|27.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 15
|1 : 2
|03.03.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 27
|2 : 0
|19.10.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 8
|1 : 0
|09.06.2019
|Италия - Серия B
|Плей-офф за право остаться
|1 : 0 2 : 4
|05.06.2019
|Италия - Серия B
|Плей-офф за право остаться
|2 : 1
|30.03.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 30
|1 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 11
|1 : 0
|20.01.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 22
|3 : 2