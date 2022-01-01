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Салернитана - Венеция 06 Января прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
06 января 2022, четверг. 20:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Салернитана Венеция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Венеция, которое состоится 06 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Венеция
Венеция
Главные тренеры
ИталияСтефано Колантуоно
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
26.10.2021Италия - Серия АТур 10Венеция1 : 2Салернитана
17.04.2021Италия - Серия BСерия B. Тур 34Салернитана2 : 1Венеция
27.12.2020Италия - Серия BСерия B. Тур 15Венеция1 : 2Салернитана
03.03.2020Италия - Серия BСерия B. Тур 27Салернитана2 : 0Венеция
19.10.2019Италия - Серия BСерия B. Тур 8Венеция1 : 0Салернитана
09.06.2019Италия - Серия BПлей-офф за право остатьсяВенеция1 : 0 2 : 4Салернитана
05.06.2019Италия - Серия BПлей-офф за право остатьсяСалернитана2 : 1Венеция
30.03.2019Италия - Серия BСерия B. Тур 30Салернитана1 : 1Венеция
04.11.2018Италия - Серия BСерия B. Тур 11Венеция1 : 0Салернитана
20.01.2018Италия - Серия BСерия B. Тур 22Салернитана3 : 2Венеция

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