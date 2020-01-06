Жирона - Осасуна 06 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
06 января 2022, четверг. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Осасуна, которое состоится 06 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|18.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|0 : 1
|15.06.2016
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - Финал
|2 : 1
|03.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 32
|0 : 0
|01.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 11
|0 : 1
|02.05.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 36
|3 : 0
|29.11.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 15
|0 : 0