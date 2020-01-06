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Жирона - Осасуна 06 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
06 января 2022, четверг. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Жирона Осасуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Осасуна, которое состоится 06 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
18.06.2016Испания - СегундаПлей-офф - ФиналЖирона0 : 1Осасуна
15.06.2016Испания - СегундаПлей-офф - ФиналОсасуна2 : 1Жирона
03.04.2016Испания - СегундаСегунда. Тур 32Жирона0 : 0Осасуна
01.11.2015Испания - СегундаСегунда. Тур 11Осасуна0 : 1Жирона
02.05.2015Испания - СегундаСегунда. Тур 36Жирона3 : 0Осасуна
29.11.2014Испания - СегундаСегунда. Тур 15Осасуна0 : 0Жирона

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