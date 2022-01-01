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Сарагоса - Севилья 06 Января прямая трансляция

Стадион: Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания), вместимость: 34596
06 января 2022, четверг. 20:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
Сарагоса Севилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сарагоса - Севилья, которое состоится 06 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сарагоса
Сарагоса
Севилья
Севилья
Главные тренеры
ИспанияХуан Игнасио Мартинес
ИспанияХулен Лопетеги
История личных встреч
17.03.2013Испания - ПримераТур 28Севилья4 : 0Сарагоса
23.01.2013Кубок Испании1/4 финалаСевилья4 : 0Сарагоса
16.01.2013Кубок Испании1/4 финалаСарагоса0 : 0Севилья
28.10.2012Испания - ПримераТур 9Сарагоса2 : 1Севилья
13.04.2012Испания - ПримераТур 33Севилья3 : 0Сарагоса
28.11.2011Испания - ПримераТур 14Сарагоса0 : 1Севилья
03.04.2011Испания - ПримераТур 30Севилья3 : 1Сарагоса
14.11.2010Испания - ПримераТур 11Сарагоса1 : 2Севилья
07.02.2010Испания - ПримераТур 21Сарагоса2 : 1Севилья
12.09.2009Испания - ПримераТур 2Севилья4 : 1Сарагоса

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