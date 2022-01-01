Сарагоса - Севилья 06 Января прямая трансляция
Стадион: Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания), вместимость: 34596
06 января 2022, четверг. 20:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сарагоса - Севилья, которое состоится 06 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Ла-Ромареда (Сарагоса, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сарагоса
Сарагоса
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Хуан Игнасио Мартинес
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|17.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 28
|4 : 0
|23.01.2013
|Кубок Испании
|1/4 финала
|4 : 0
|16.01.2013
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 0
|28.10.2012
|Испания - Примера
|Тур 9
|2 : 1
|13.04.2012
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|28.11.2011
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 1
|03.04.2011
|Испания - Примера
|Тур 30
|3 : 1
|14.11.2010
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 2
|07.02.2010
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 1
|12.09.2009
|Испания - Примера
|Тур 2
|4 : 1