Спортинг Хихон - Вильярреал 06 Января прямая трансляция
Стадион: Эль-Молинон (Хихон, Испания), вместимость: 30000
06 января 2022, четверг. 20:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Хихон - Вильярреал, которое состоится 06 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Эль-Молинон (Хихон, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг Хихон
Хихон
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Давид Гальего
|Унаи Эмери
История личных встреч
|28.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 35
|3 : 1
|17.12.2016
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 3
|15.05.2016
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 0
|10.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 19
|2 : 0
|01.05.2012
|Испания - Примера
|Тур 20
|2 : 3
|24.01.2012
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|13.03.2011
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 1
|31.10.2010
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|10.04.2010
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|28.11.2009
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 0