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Спортинг Хихон - Вильярреал 06 Января прямая трансляция

Стадион: Эль-Молинон (Хихон, Испания), вместимость: 30000
06 января 2022, четверг. 20:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Спортинг Хихон Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Хихон - Вильярреал, которое состоится 06 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Эль-Молинон (Хихон, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг Хихон
Хихон
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
ИспанияДавид Гальего
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
28.04.2017Испания - ПримераТур 35Вильярреал3 : 1Спортинг Хихон
17.12.2016Испания - ПримераТур 16Спортинг Хихон1 : 3Вильярреал
15.05.2016Испания - ПримераТур 38Спортинг Хихон2 : 0Вильярреал
10.01.2016Испания - ПримераТур 19Вильярреал2 : 0Спортинг Хихон
01.05.2012Испания - ПримераТур 20Спортинг Хихон2 : 3Вильярреал
24.01.2012Испания - ПримераТур 1Вильярреал3 : 0Спортинг Хихон
13.03.2011Испания - ПримераТур 28Вильярреал1 : 1Спортинг Хихон
31.10.2010Испания - ПримераТур 9Спортинг Хихон1 : 1Вильярреал
10.04.2010Испания - ПримераТур 31Вильярреал1 : 0Спортинг Хихон
28.11.2009Испания - ПримераТур 12Спортинг Хихон1 : 0Вильярреал

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