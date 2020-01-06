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Альмерия - Эльче 06 Января прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
06 января 2022, четверг. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Альмерия Эльче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Эльче, которое состоится 06 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Эльче
Эльче
Главные тренеры
ИспанияХоан Руби
ИспанияФрансиско Родригес
История личных встреч
26.01.2020Испания - СегундаСегунда. Тур 25Альмерия0 : 2Эльче
16.11.2019Испания - СегундаСегунда. Тур 16Эльче1 : 1Альмерия
12.05.2019Испания - СегундаСегунда. Тур 38Альмерия5 : 3Эльче
22.12.2018Испания - СегундаСегунда. Тур 19Эльче2 : 2Альмерия
28.04.2017Испания - СегундаСегунда. Тур 36Эльче2 : 3Альмерия
18.11.2016Испания - СегундаСегунда. Тур 15Альмерия2 : 1Эльче
19.03.2016Испания - СегундаСегунда. Тур 30Эльче0 : 0Альмерия
18.10.2015Испания - СегундаСегунда. Тур 9Альмерия2 : 3Эльче
09.09.2015Кубок Испании2-й раундАльмерия3 : 3 ДВЭльче
07.03.2015Испания - ПримераТур 26Эльче1 : 0Альмерия

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