Альмерия - Эльче 06 Января прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
06 января 2022, четверг. 22:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Эльче, которое состоится 06 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Хоан Руби
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|26.01.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 25
|0 : 2
|16.11.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 16
|1 : 1
|12.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 38
|5 : 3
|22.12.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 19
|2 : 2
|28.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 36
|2 : 3
|18.11.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 15
|2 : 1
|19.03.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 30
|0 : 0
|18.10.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 9
|2 : 3
|09.09.2015
|Кубок Испании
|2-й раунд
|3 : 3 ДВ
|07.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0