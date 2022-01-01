Фуэнлабрада - Кадис 06 Января прямая трансляция
Стадион: Фернандо Торрес (Фуэнлабрада, Испания), вместимость: 3000
06 января 2022, четверг. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фуэнлабрада - Кадис, которое состоится 06 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Фернандо Торрес (Фуэнлабрада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фуэнлабрада
Фуэнлабрада
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Серхио Гарсия Пельисер
|Альваро Сервера
История личных встреч
|11.07.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 40
|0 : 1
|01.12.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 18
|1 : 0