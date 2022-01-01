Свернуть список

Фуэнлабрада - Кадис 06 Января прямая трансляция

Стадион: Фернандо Торрес (Фуэнлабрада, Испания), вместимость: 3000
06 января 2022, четверг. 18:00 МСК. Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Фуэнлабрада Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фуэнлабрада - Кадис, которое состоится 06 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Фернандо Торрес (Фуэнлабрада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фуэнлабрада
Фуэнлабрада
Кадис
Кадис
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гарсия Пельисер
ИспанияАльваро Сервера
История личных встреч
11.07.2020Испания - СегундаСегунда. Тур 40Кадис0 : 1Фуэнлабрада
01.12.2019Испания - СегундаСегунда. Тур 18Фуэнлабрада1 : 0Кадис

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close