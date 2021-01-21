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Торонто Мэйпл Лифс - Эдмонтон Ойлерз 06 Января прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс Эдмонтон Ойлерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаДэйв Типпетт
История личных встреч
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 5Торонто Мэйпл Лифс
30.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
28.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТЭдмонтон Ойлерз
04.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 6Торонто Мэйпл Лифс
02.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 3Торонто Мэйпл Лифс
28.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 4Торонто Мэйпл Лифс
31.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
29.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
23.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 2Эдмонтон Ойлерз
21.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 3Эдмонтон Ойлерз

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