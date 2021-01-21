Торонто Мэйпл Лифс - Эдмонтон Ойлерз 06 Января прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Дэйв Типпетт
История личных встреч
|15.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|30.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|04.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|02.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|28.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|31.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|29.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|23.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|21.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3