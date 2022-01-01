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Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит прямая трансляция 06.01.2022

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
06 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Майами Хит

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Майами Хит, которое состоится 06 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
12.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс98 : 107Майами Хит
26.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит122 : 125Портленд Трэйл Блэйзерс
10.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс115 : 109Майами Хит
06.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит122 : 111Портленд Трэйл Блэйзерс
06.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс108 : 118Майами Хит
28.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит120 : 111Портленд Трэйл Блэйзерс
13.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс115 : 99Майами Хит
14.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит95 : 102Портленд Трэйл Блэйзерс
20.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит104 : 115Портленд Трэйл Блэйзерс
04.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс99 : 92Майами Хит

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