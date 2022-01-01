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Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс прямая трансляция 06.01.2022

Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
06 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сакраменто Кингз Атланта Хоукс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс, которое состоится 06 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
СШАНэйт Макмиллан
История личных встреч
25.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз110 : 108Атланта Хоукс
14.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс121 : 106Сакраменто Кингз
09.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс109 : 121Сакраменто Кингз
31.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз135 : 113Атланта Хоукс
02.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс115 : 146Сакраменто Кингз
23.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз105 : 90Атланта Хоукс
16.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс126 : 80Сакраменто Кингз
11.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз108 : 107Атланта Хоукс
01.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс106 : 95Сакраменто Кингз
22.01.2016 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз91 : 88Атланта Хоукс

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