Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс прямая трансляция 06.01.2022
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
06 января 2022, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Атланта Хоукс, которое состоится 06 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|25.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 108
|14.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 106
|09.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 121
|31.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 113
|02.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 146
|23.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 90
|16.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 80
|11.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 107
|01.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 95
|22.01.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 88