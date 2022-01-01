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Миннесота Тимбервулвз - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 06.01.2022

Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
06 января 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 06 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
История личных встреч
23.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз103 : 112Оклахома-Сити Тандер
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер120 : 118Миннесота Тимбервулвз
06.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер103 : 106Миннесота Тимбервулвз
26.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз104 : 113Оклахома-Сити Тандер
14.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз104 : 117Оклахома-Сити Тандер
07.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер139 : 127Миннесота Тимбервулвз
07.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз126 : 132Оклахома-Сити Тандер
06.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз131 : 120Оклахома-Сити Тандер
09.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер117 : 119Миннесота Тимбервулвз
24.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер112 : 114Миннесота Тимбервулвз

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