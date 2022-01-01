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Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс прямая трансляция 06.01.2022

Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Шарлотт Хорнетс Детройт Пистонс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
05.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс99 : 102Шарлотт Хорнетс
02.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс107 : 94Детройт Пистонс
12.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс105 : 102Детройт Пистонс
11.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс76 : 87Шарлотт Хорнетс
30.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс107 : 110Шарлотт Хорнетс
28.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс102 : 101Детройт Пистонс
16.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс109 : 106Детройт Пистонс
07.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс91 : 104Шарлотт Хорнетс
22.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс98 : 86Детройт Пистонс
13.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс108 : 107Детройт Пистонс

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