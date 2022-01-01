Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс прямая трансляция 06.01.2022
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|05.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 102
|02.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 94
|12.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 102
|11.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|76 : 87
|30.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 110
|28.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 101
|16.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 106
|07.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 104
|22.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 86
|13.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 107