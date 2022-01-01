Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 06.01.2022
Стадион: Эмвей-центр (Орландо, США), вместимость: 19298
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эмвей-центр (Орландо, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
|Док Риверс
История личных встреч
|30.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 96
|17.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 117
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 97
|01.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 116
|08.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 101
|28.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 97
|14.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 97
|26.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 98
|06.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 106
|15.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 106