Свернуть список

Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 06.01.2022

Стадион: Эмвей-центр (Орландо, США), вместимость: 19298
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Орландо Мэджик Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Орландо Мэджик - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эмвей-центр (Орландо, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
СШАДок Риверс
История личных встреч
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс101 : 96Орландо Мэджик
17.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс128 : 117Орландо Мэджик
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс122 : 97Орландо Мэджик
01.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик92 : 116Филадельфия Сиксерс
08.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс108 : 101Орландо Мэджик
28.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик98 : 97Филадельфия Сиксерс
14.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик112 : 97Филадельфия Сиксерс
26.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик119 : 98Филадельфия Сиксерс
06.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс114 : 106Орландо Мэджик
15.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик111 : 106Филадельфия Сиксерс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close