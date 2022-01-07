Суиндон Таун - Манчестер Сити 07 Января прямая трансляция
Стадион: Каунти Граунд (Суиндон, Англия), вместимость: 15728
07 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суиндон Таун - Манчестер Сити, которое состоится 07 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Каунти Граунд (Суиндон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суиндон Таун
Суиндон
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
|Бен Гарнер