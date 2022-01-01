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Санта-Клара - Спортинг 07 Января прямая трансляция

Стадион: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
07 января 2022, пятница. 21:30 МСК. Португалия - Примейра, 17-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия);
Санта-Клара Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Спортинг, которое состоится 07 Января 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
05.03.2021 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 1Санта-Клара
24.10.2020 Португалия - Примейра Тур 5 Санта-Клара1 : 2Спортинг
10.07.2020 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг1 : 0Санта-Клара
16.12.2019 Португалия - Примейра Тур 14 Санта-Клара0 : 4Спортинг
15.03.2019 Португалия - Примейра Тур 26 Спортинг1 : 0Санта-Клара
04.11.2018 Португалия - Примейра Тур 9 Санта-Клара1 : 2Спортинг

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