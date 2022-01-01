Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 07 Января прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
|Майк Йео (и.о.)
|Майк Салливан
История личных встреч
|05.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|16.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|06.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|05.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|03.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|14.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|28.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 2 ОТ