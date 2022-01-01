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Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз 07 Января прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Питтсбург Пингвинз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Питтсбург Пингвинз, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
СШАМайк Салливан
История личных встреч
05.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТФиладельфия Флайерз
05.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 7Питтсбург Пингвинз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз7 : 2Питтсбург Пингвинз
16.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 2 БФиладельфия Флайерз
06.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 3Филадельфия Флайерз
05.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4Филадельфия Флайерз
03.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Филадельфия Флайерз
16.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз5 : 2Питтсбург Пингвинз
14.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 3Питтсбург Пингвинз
28.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Филадельфия Флайерз3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз

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