Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 07 Января прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
07 января 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс, которое состоится 07 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Дэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
|01.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|13.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|05.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|21.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|15.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|09.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|10.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|04.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|03.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ