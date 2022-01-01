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Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 07 Января прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
07 января 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Виннипег Джетс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс, которое состоится 07 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
История личных встреч
01.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 7Виннипег Джетс
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 4Колорадо Эвеланш
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТВиннипег Джетс
21.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 1Виннипег Джетс
15.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Колорадо Эвеланш
09.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс7 : 4Колорадо Эвеланш
10.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Колорадо Эвеланш
17.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 1Колорадо Эвеланш
04.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 0Колорадо Эвеланш
03.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2 ОТВиннипег Джетс

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