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Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс прямая трансляция 07.01.2022

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 19812
07 января 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Никс Бостон Селтикс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс, которое состоится 07 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс
Бостон
Главные тренеры
СШАТом Тибодо
История личных встреч
19.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс114 : 107Нью-Йорк Никс
21.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс138 : 134Бостон Селтикс
16.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс96 : 92Бостон Селтикс
08.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс101 : 99Нью-Йорк Никс
17.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс75 : 105Нью-Йорк Никс
01.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс104 : 113Бостон Селтикс
02.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс104 : 102Нью-Йорк Никс
27.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс95 : 118Бостон Селтикс
02.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс99 : 113Бостон Селтикс
07.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс128 : 100Нью-Йорк Никс

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