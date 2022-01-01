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Мемфис Гриззлиз - Детройт Пистонс прямая трансляция 07.01.2022

Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
07 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Мемфис Гриззлиз Детройт Пистонс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Детройт Пистонс, которое состоится 07 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
СШАТейлор Дженкинс
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
07.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс111 : 97Мемфис Гриззлиз
20.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз109 : 95Детройт Пистонс
04.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз96 : 82Детройт Пистонс
25.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс112 : 125Мемфис Гриззлиз
10.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс100 : 93Мемфис Гриззлиз
03.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз94 : 101Детройт Пистонс
08.04.2018 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз130 : 117Детройт Пистонс
02.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс104 : 102Мемфис Гриззлиз
10.04.2017 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз90 : 103Детройт Пистонс
22.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс86 : 98Мемфис Гриззлиз

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