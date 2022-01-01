Мемфис Гриззлиз - Детройт Пистонс прямая трансляция 07.01.2022
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
07 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Детройт Пистонс, которое состоится 07 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
|Тейлор Дженкинс
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|07.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 97
|20.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 95
|04.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 82
|25.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 125
|10.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 93
|03.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 101
|08.04.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 117
|02.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 102
|10.04.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 103
|22.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 98