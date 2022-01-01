Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 07.01.2022
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
07 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 07 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
|Стив Керр
История личных встреч
|06.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 85
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 122
|05.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 103
|04.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 123
|24.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 115
|21.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 102
|18.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 100
|29.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 134
|10.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 112
|17.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|147 : 140