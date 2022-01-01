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Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 07.01.2022

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
07 января 2022, пятница. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Голден Стэйт Уорриорз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 07 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
СШАСтив Керр
История личных встреч
06.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз126 : 85Нью-Орлеан Пеликанс
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз125 : 122Нью-Орлеан Пеликанс
05.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс108 : 103Голден Стэйт Уорриорз
04.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс108 : 123Голден Стэйт Уорриорз
24.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз101 : 115Нью-Орлеан Пеликанс
21.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз106 : 102Нью-Орлеан Пеликанс
18.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс108 : 100Голден Стэйт Уорриорз
29.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс123 : 134Голден Стэйт Уорриорз
10.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс103 : 112Голден Стэйт Уорриорз
17.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз147 : 140Нью-Орлеан Пеликанс

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