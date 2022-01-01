Реал Сосьедад - Сельта 08 Января прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
08 января 2022, суббота. 18:15 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Сельта, которое состоится 08 Января 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Сельта
Виго
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|28.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 2
|22.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 1
|01.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 4
|24.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 1
|27.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|3 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|26.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 1
|01.11.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1
|21.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 2