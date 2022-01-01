Гранада - Барселона 08 Января прямая трансляция
Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
08 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Барселона, которое состоится 08 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|20.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 1
|29.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 33
|1 : 2
|03.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 5 ДВ
|09.01.2021
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 4
|19.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 0
|21.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 0
|02.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 4
|29.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 0
|14.05.2016
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 3
|09.01.2016
|Испания - Примера
|Тур 19
|4 : 0