Халл Сити - Эвертон 08 Января прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
08 января 2022, суббота. 20:30 МСК. Кубок Англии, 1/32 финала
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Эвертон, которое состоится 08 Января 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/32 финала, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Эвертон
Ливерпуль
История личных встреч
|18.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|4 : 0
|30.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|2 : 2
|01.01.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 0
|03.12.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|1 : 1
|11.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 2
|19.10.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|07.03.2010
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|5 : 1
|25.11.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 2
|10.01.2009
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 0
|21.09.2008
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2