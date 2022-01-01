Фрайбург - Арминия 08 Января прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
08 января 2022, суббота. 17:30 МСК. Германия - Бундеслига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Арминия, которое состоится 08 Января 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Франк Крамер
История личных встреч
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 0
|09.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|1 : 0
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 0
|02.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 24
|1 : 4
|18.09.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 7
|2 : 2